Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:34:45+03:00

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Первый этап онкоцентра планируется открыть в 2024 году, сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению источника в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, архитектурный совет при департаменте уже одобрил проект строительства.

Стоимость проекта по предварительным оценкам составляет 9,5 миллиардов рублей. На первоначальном этапе финансироваться строительство будет из областного и федерального бюджета, впоследствии планируется привлекать частных инвесторов, в том числе в формате государственно-частного партнерства.

Проект онкоцентра создан АО “ГИПРОЗДРАВ” (г. Москва).

Центр рассчитан на размещение 30 тысяч пациентов из Нижегородского региона и 3 тысячи человек из других областей и республик России. Пациентам будет обеспечено самое современное лечение: радионуклидная диагностика, все виды медицинской визуализации, радиотерапия и радиохирургия, противоопухолевая лекарственная терапия, малоинвазивная хирургия, современные лабораторные методы диагностики, включая молекулярно-генетические методы исследования и дистанционные методики консультирования морфологических препаратов, современные телемедицинские технологии.

Площадь онкологического центра – около 65 тысяч квадратных метров, этажность – шесть этажей. Предполагается разместить на площадях онкоцентра восемь отделений, 12 операционных, в том числе одну гибридную ангиографическую операционную, а также реанимационное отделение на 20 коек, лаборатории. Кроме того, предполагается административно-поликлинический блок с самым современным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU