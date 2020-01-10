Нижегородская область вошла в ТОП-10 по льготному кредитованию бизнеса

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:03:38+03:00

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Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров России по льготному кредитованию бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, нацпроект содержит 5 региональных проектов, объединяющих более 200 мероприятий. В их числе – повышение доступности льготного финансирования, обучающие бизнес-программы и программы по выращиванию бизнес-проектов.

«Основные мероприятия регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» - это льготное кредитование по «Программе 1764» под ставку 8,5%. По этой программе в 2019 году привлечено более 14,5 млрд рублей кредитных средств – это 5 место в стране. В рамках программы, реализуемой Корпорацией МСП, нижегородские предприниматели получили около 3 млрд рублей кредитных средств – 8 место в РФ», - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU