Фестиваль «Горьковская елка» собрал более 240 тысяч гостей

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:52:24+03:00

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Фестиваль «Горьковская елка» начал работать с 14 декабря, когда открылись первые локации – каток, ярмарка и горка.

С 28 декабря празднование Нового года развернулось вовсю – начали работать мультимедийные представления, мастер-классы, открылась резиденция главного зимнего волшебника – Деда Мороза, заработал елочный базар, были оформлены фотозоны. Кроме того, гостей фестиваля ждала праздничная шоу-программа.

По словам директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Романа Беагона, в этом году фестиваль посетили 243 000 человек. К слову, в прошлом году гостей было примерно в два раза меньше.

«Отмечу, что возрождается традиция празднования новогодней ночи на центральной площади Нижнего Новгорода. Мы получили множество положительных отзывов, - заметил Роман Беагон. - В следующем году мы учтем все пожелания и просьбы гостей фестиваля. Не хочу открывать все карты, но могу сказать, что на следующий новый год вновь запланирован конкурс маскарадных костюмов».

Напомним, конкурс маскарадных костюм в этом году также проводился, обладательницу гран-при выбрали из 340 участников и наградили путевкой на настоящий карнавал в Венеции.

ИСТОЧНИК KP.RU