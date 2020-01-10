2020-01-10T13:46:45+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» встретится с греческим «Перистери» 15 января

Матч будет принципиальным и сложным
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Большой баскетбол возвращается в КРК «Нагорный» после новогоднего перерыва – в среду, 15 января, «Нижний Новгород» сразится с главным соперником за выход в плей-офф Лиги Чемпионов – греческим «Перистери». Сейчас у обеих команд одинаковое количество побед и поражений – 6/3. Но благодаря первой очной встрече 5 ноября «Нижний» находится на третьем месте, а «Перистери» на четвертом.

Сейчас обе команды находятся в зоне плей-офф, но с пятого места поджимает немецкий «Брозе Бамберг» - поэтому лучше как можно раньше обезопасить себя от места на пограничной черте. А между тем, «Перистери» опасный соперник – сейчас он идет на третьем месте в чемпионате Греции, а это один из сильнейших чемпионатов Европы.

Матч «Нижний Новгород» - «Перистери» состоится в 18:45 в среду, 15 января 2020 года, на паркете КРК «Нагорный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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