Иск «под елку»: нижегородское минимущества 31 декабря подало в суд на Эладу Нагорную
Министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области 31 декабря прошлого года подало иск к Эладе Нагорной, супруге бывшего главы города Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Соответствующая информация появилась на картотеке арбитражных дел в сети интернет.
Кроме супруги экс-мэра, который сейчас отбывает наказание в Кировской области, в числе ответчиков по данному иску значатся партнеры Сорокина по бизнесу Олег Головко, Максим и Павел Акатовы.
Напомним, той же компанией Нагорная, Головко и Акатовы уже были ответчиками по другому иску минимущества – о незаконном использовании земли под торговым центром «Жар-Птица». Судебное решение было принято не в пользу ответчиков – их обязали выплатить 75 миллионов рублей в качестве возмещения. Было выявлено, что предприниматели использовали земельные участки под ТРЦ после расторжения договора аренды между минимущества и застройщиком. По закону, участок должен был пройти процедуру раздела и смены вида разрешенного использования, и до ее завершения не мог использоваться.
Иск, поданный 31 декабря к Эладе Нагорной – уже четвертый. В удовлетворении двух суд полностью отказал.
ИСТОЧНИК KP.RU