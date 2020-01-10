2020-01-10T12:01:17+03:00
Общество

Движение по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде возобновляется с 13 января

Транспорт не пропускали на площадь на время фестиваля «Горьковская елка»
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 13 января 2020 года возобновится движение транспорта по площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, движение транспорта было временно перекрыто на время проведения фестиваля «Горьковская елка 2020» с 7 декабря прошлого года. Также была запрещена парковка на этих участках автодорог. Ограничение снимается в 23.59 12 января 2020 года. Транспорт пустят на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Варварской, по улице Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), на улице Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Ульянова).

Ранее сообщалось, что с 28 декабря 2019 года до 8 января 2020 года было временно прекращено движение транспорта по Георгиевскому съезду. В настоящий момент движение на дорогах восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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