Нижегородское «Торпедо» разгромило «Ак Барс»

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:18:47+03:00

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Казанская команда – один из безоговорочных лидеров КХЛ, после 44 игр казанцы имеют в активе 66 очков. Для сравнения – у «Торпедо» после 46 игр 50 очков в турнирной таблице.

Первые десять минут преимущество «Ак Барса» казалось очевидным и неоспоримым – хозяева проводили атаку за атакой, и на 9 минуте шайба все-таки побывала в воротах нижегородцев.

Торпедовцы не раскисли после пропущенной шайбы и смогли перевести игру на чужую половину. Первый период, впрочем, завершился победой «Ак Барса».

К седьмой минуте второго периода Антон Шенфельд точным броском отправил шайбу в «девятку», оставив не у дел вратаря казанцев. Счет сравнялся, «Ак Барс» бросил все силы на приступ ворот нижегородской команды. И – пропустил шайбу в контратаке.

В третьем периоде хоккеисты казанской команды вновь слишком увлеклись атакующими действиями, забыв об обороне, и нижегородцы забили еще две шайбы. Итог встречи – 1:4 в пользу нижегородского «Торпедо».

11 января «Торпедо» играет на выезде, в Нижнекамске. На домашний лед команда вернется 14 и 16 января в матчах с ХК «Сочи» и московским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU