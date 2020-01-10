Как правильно взвешиваться: советы от экспертов ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:02:31+03:00

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Новогодние праздники закончились – время приводить себя в порядок. Весы вам в помощь! Из-за незначительных ошибок при эксплуатации велика вероятность, что напольные электронные весы могут выдавать неточный результат. Как этого избежать? Рекомендации дают специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

Прибор показывает разную массу тела? Зачастую это связано с неправильной настройкой весов. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо воспользоваться инструкцией. Некоторые весы можно сразу использовать после установки, другие требуют вашего вмешательства.

- Одной из причин неточности показаний может стать местоположение весов. На неровной поверхности прибор может стоять не устойчиво - необходимо передвинуть его на более ровную, горизонтальную и жесткую поверхность. Кроме того, показания могут сделать неточными посторонние предметы под платформой весов - советуем регулярно проверять местоположение прибора, - говорит начальник лаборатории механических измерений и испытаний ЦСМ в Нижегородской области Александр Шаталин.

В случае необходимости определения более достоверного результата важно не допускать резких перепадов температуры воздуха в помещении, где находится устройство. Электронная система высокочувствительна, поэтому проникновение влаги или нагревание элементов может привести к поломке весов.

- Знание собственного веса важно как при соблюдении диеты, прописанной врачом, так и при занятии спортом. Если это, в первую очередь, необходимо для поддержания и сохранения здоровья, то стоит обратить внимание на точность показания измерительного устройства. Перед применением любого электронного прибора, в том числе и напольных весов, нужно тщательно прочитать инструкцию по эксплуатации, - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Вот несколько простых правил, которые помогут правильно определить вес:

1. Следует вставать на весы в одно и то же время, лучше после всех утренних процедур, натощак;

2. Делать это босиком. Перед взвешиванием не пейте воду и не тренируйтесь;

3. Весы должны всегда стоять на одном месте. Оптимально на керамической плитке или бетонном полу. И ни в коем случае не на ковре и прочем мягком покрытии;

4. Важно правильно стоять на платформе. Во-первых, ступни должны стоять параллельно друг другу. Во-вторых, необходимо запомнить примерное расположение ног при взвешивании, чтобы каждый раз получать более точный результат при отслеживании веса. В-третьих, нужно стоять перпендикулярно к поверхности весов. Если переместить свой вес на носки, можно стать тяжелее, а если на пятки — легче. Или наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU