В Нижнем Новгороде к вечеру похолодает

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:00:52+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов, пасмурно, местами возможен небольшой снег.

В течение дня ожидается пасмурная облачная погода, к вечеру температура немного понизится – до -1 градуса к 18.00 и до -2 градусов к ночи.

Ветер западный, в течение дня – от 4 до 8 метров в секунду, относительная влажность - от 83 до 91%. Атмосферное давление стабильное —751-752 миллиметра ртутного столба.

В субботу синоптики обещают похолодание – до -2…-3 градусов, к вечеру субботы – до -7 градусов. Завтра к 15.00 ожидается облачная с прояснениями погода, ветер незначительный – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752-754 мм ртутного столба.

В воскресенье столбик термометра установится на -6…-7 градусах, правда, уже к вечеру немного потеплеет – до -1 градуса, и усилится ветер – местами его скорость будет достигать 13 метров в секунду. Осадков в течение дня не ожидается, пасмурно. Атмосферное давление 745-754 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU