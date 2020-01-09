2020-01-09T17:27:00+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде вынесли приговор «черным риэлторам»

Супруги-нижегородцы подделали документы на продажу квартиры
Елена ЛАЗАРЕВА
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Канавинский районный суд вынес приговор двум супругам, которые подозревались в совершении аферы с квартирой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как установило следствие, весной 2015 года супружеская чета познакомилась с нижегородцем, который имел явную тягу к злоупотреблению спиртными напитками. Нового знакомца «риэлторы» вывезли в Починковский район, где и подселили к таким же гражданам, ведущим, как принято говорить, асоциальный образ жизни. Гражданам было дано указание регулярно поставлять потерпевшему спиртные напитки, подмешивая в них таблетки.

Пока владелец квартиры стоимостью в 1,8 миллиона рублей вел привычный ему алкогольный образ жизни, предприимчивая супружеская чета оформила квартиру на себя, заключив договор купли-продажи и подделав подпись потерпевшего. Сделка была зарегистрирована в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.

Без жилья, впрочем, потерпевшего не оставили – купили ему дом в деревне Саитовка Починковского района за 200 тысяч рублей. Его же квартиру оперативно продали за 1,65 миллиона рублей. Вся «операция» заняла около полутора-двух месяцев.

А вот отбывать наказание придется намного дольше – главу семьи суд приговорил к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии особого режима, его подругу жизни - к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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