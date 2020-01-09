В Нижнем Новгороде вынесли приговор «черным риэлторам»
Канавинский районный суд вынес приговор двум супругам, которые подозревались в совершении аферы с квартирой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Как установило следствие, весной 2015 года супружеская чета познакомилась с нижегородцем, который имел явную тягу к злоупотреблению спиртными напитками. Нового знакомца «риэлторы» вывезли в Починковский район, где и подселили к таким же гражданам, ведущим, как принято говорить, асоциальный образ жизни. Гражданам было дано указание регулярно поставлять потерпевшему спиртные напитки, подмешивая в них таблетки.
Пока владелец квартиры стоимостью в 1,8 миллиона рублей вел привычный ему алкогольный образ жизни, предприимчивая супружеская чета оформила квартиру на себя, заключив договор купли-продажи и подделав подпись потерпевшего. Сделка была зарегистрирована в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
Без жилья, впрочем, потерпевшего не оставили – купили ему дом в деревне Саитовка Починковского района за 200 тысяч рублей. Его же квартиру оперативно продали за 1,65 миллиона рублей. Вся «операция» заняла около полутора-двух месяцев.
А вот отбывать наказание придется намного дольше – главу семьи суд приговорил к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии особого режима, его подругу жизни - к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU