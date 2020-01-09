2020-01-09T16:51:11+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде состоится первый турнир по тактическому лазертагу

Соревнования пройдут 19 января
Елена ЛАЗАРЕВА
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Первый турнир организован при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода совместно с Федерацией пэйнтбола Нижегородской области.

К участию приглашаются команды школ, техникумов, спортклубов, вузов, сборные команды районов. Победители будут выявлены в двух возрастных группах - от 10 до 13 лет включительно и от 14 до 17 лет включительно. Мероприятие пройдет 19 января в 10.00 (младшая группа) и в 13.15 (подростки до 17 лет). Всех участников ждут призы, награды и хорошее настроение.

Более подробную информацию можно найти в социальной сети ВКонтакте, там же организаторы предлагают оставить заявку на участие.

Напомним, лазертаг или лазерный бой — высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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