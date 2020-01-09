2020-01-09T14:59:49+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за селфи на турбазе в Нижегородской области

Следственный комитет даст юридическую оценку действиям людей, допустивших смерть женщины
Елена КАРАЛ
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за селфи на турбазе в Нижегородской области. ФОТО: nnovgorod.sledcom.ruВозбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за селфи на турбазе в Нижегородской области. ФОТО: nnovgorod.sledcom.ru
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Уголовное дело возбуждено следователем Выксунского МСО следственного управления СК РФ по Нижегородской области из-за гибели 37-летней женщины на турбазе. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, дело возбуждено из-за причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.1 ст.109 УК РФ).

Уточняется, также что в ходе расследования действиям людей, допустивших смерть женщины, будет дана юридическая оценка.

По версии следствия, женщина погибла 3 января при падении с высоты 2,5 метра вместе с ограждением, на которое облокотилась, чтобы сфотографироваться. Несчастье произошло вечером на территории турбазы в поселке Ближне-Песочное городкого округа Выкса.

Сейчас следователями СК ведется расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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