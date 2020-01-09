Нижегородским инвесторам планируют выделять земельные участки за восстановление культурных объектов

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор предлагает внести поправки в Закон Нижегородской области «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области». Суть поправок сводится к следующему – за восстановление (ремонт, реставрацию, перестройку для современного использования, реконструкцию) объектов культурного наследия юридическим лицам предлагается выделять земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Стоимость участка должна быть эквивалентна стоимости выполненных на ОКН восстановительных работ.

«Мы последовательно работаем над привлечением средств для восстановления ценной застройки города. Стараемся привлекать не только бюджетные, но и частные средства. Трудно переоценить помощь неравнодушных к культурному наследию частных инвесторов, поэтому мы готовы в качестве бонуса предоставлять им земельные участки», - подчеркнул губернатор.

Для получения участка инвестор должен заключить соглашение с правительством области и принять на себя обязательства по восстановлению ОКН.

Напомним, ранее сообщалось о других возможных преференциях для частных инвесторов, восстанавливающих ОКН. В частности, это аренда за 1 рубль, субсидирование ремонта многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU