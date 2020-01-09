2020-01-09T13:37:25+03:00
Общество

Житель Нижегородской области напал на 84-летнюю пенсионерку

Добычей преступника стали продукты и сотовый телефон
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Рождество, 7 января, в дежурную часть УМВД России по Дзержинску обратилась 84-летняя жительница города. Бабушка сообщила, что на нее напал неизвестный молодой человек, отобрал сумку. В сумке находились продукты, сотовый телефон и около 6 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель Дзержинска 1989 года рождения, уже имеющий богатый «послужной список». Ранее он был судим за кражу, угон, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и оскорбление представителя власти.

Свою вину юный «герой» не отрицает. У него обнаружили часть похищенного у старушки имущества, и вернули владелице.

На данный момент продолжается расследование. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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