2020-01-09T12:44:53+03:00
Общество

Японские специалисты планируют принять участие в проекте создания нижегородского НОЦ

25 совместных российско-японских мероприятий пройдет в регионе в 2020-2021 годах
Елена ЛАЗАРЕВА
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В 2020-2021 году в России проводится год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. В рамках федерального проекта правительством Нижегородской области был разработан план совместных мероприятий с представителями Японии. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Нижегородцев ждут семинары, лекции и стажировки, гуманитарные конференции и фестивали, различные конкурсы и события по соответствующей тематике», - отметил губернатор.

Кроме того, подчеркнул глава региона, будут укрепляться образовательные и спортивные связи с японским регионом-партнером Нижегородской области - префектурой Мияги. В частности, продолжается программа обмена студентами и аспирантами между японскими и нижегородскими вузами, запланирован визит японских спортсменов в Нижний Новгород. Нижегородские спортсмены, в свою очередь, смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Стране восходящего солнца.

По информации департамента внешних связей, также запланированы бизнес-мероприятия, в том числе - визит представителей Федерации экономических организаций Японии «Кэйданрэн». В связи со значимостью мероприятия в состав делегации войдет Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, сообщил источник.

Кроме того, японские специалисты планируют принять участие в проекте создания Научно-образовательного центра международного уровня в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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