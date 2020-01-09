Нижегородцам предлагают сдать налоговую декларацию до 29 февраля

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Речь идет о специальной декларации об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в зарубежных банках. Подать такую декларацию в налоговую инспекцию можно до 29 февраля.

Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной, напоминает отдел работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы РФ по Нижегородской области. Правовой механизм определяет возможность раскрытия факта владения зарубежными активами без неблагоприятных последствий в виде административного, налогового или уголовного преследования и обеспечивает правовые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, в том числе за пределами России.

Подробную информацию о специальной декларации можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.Там же можно получить информацию об алгоритме заполнения, в разделе «Специальная декларация».

ИСТОЧНИК KP.RU