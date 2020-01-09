2020-01-09T10:09:39+03:00
Общество

Житель Нижегородской области «заминировал» отделение полиции

За преступление ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет
Елена ЛАЗАРЕВА
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В середине декабря прошлого года неизвестный сообщил по телефону 112 о заложенном взрывном устройстве в городе Саров Нижегородской области. По словам очередного «телефонного террориста», взрыв должен был произойти в отделении полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, на месте происшествия не было обнаружено ни взрывных устройств, ни каких-либо веществ, которые могли бы стать причиной взрыва. По факту звонка возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ.

В ходе следствия был задержан 47-летний житель Сарова, ранее неоднократно судимый за преступления различной степени тяжести.

На данный момент «шутнику» выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, максимальное наказание, которое он может получить по инкриминируемой статье – до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается, саровская прокуратура взяла дело под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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