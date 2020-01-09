В Нижнем Новгороде ожидается ветер и небольшой снег

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:55:14+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, пасмурно, местами небольшой снег.

В течение дня ожидается пасмурная облачная погода, с полудня до 18.00 прогнозируется снег.

К 9 утра ветер поменяет направление с южного на юго-западный и значительно усилиться - до 7-13 метров в секунду. К вечеру, к 21.00, порывы ветра ослабнут, но не намного - до 10 метров в секунду. Относительная влажность в течение дня высокая - от 88 до 93%. Атмосферное давление стабильное —749-751 миллиметр ртутного столба.

В течение дня температура воздуха будет держаться на отметке -2 градуса, к ночи даже чуть потеплеет - до -1 градуса. Магнитное поле спокойное.

Завтра погода тоже не обещает быть зимней - столбик термометра установится на отметке 0 градусов, возможны небольшие осадки в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU