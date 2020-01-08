2020-01-08T18:41:55+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП в Нижегородской области

Всего за медицинской помощью обратились пять человек
Елена КАРАЛ
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Водители и три пассажира пострадали в результате столкновения двух автомобилей, на 27 километре автодороги «Кстово-Дальнее Константиново». Авария произошла 7 января в 14:10, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель 1955 года рождения не справился с управлением отечественным автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадали оба водителя и трое пассажиров, включая двоих детей. За медицинской помощью обратились пять человек. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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