Двое детей пострадали в ДТП в Нижегородской области
Водители и три пассажира пострадали в результате столкновения двух автомобилей, на 27 километре автодороги «Кстово-Дальнее Константиново». Авария произошла 7 января в 14:10, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Водитель 1955 года рождения не справился с управлением отечественным автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадали оба водителя и трое пассажиров, включая двоих детей. За медицинской помощью обратились пять человек. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU