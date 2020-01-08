47 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний выявили в нижегородском аэропорту «Стригино»

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:57:30+03:00

Всего с помощью тепловизионного оборудования в 2019 году были досмотрены 179 465 членов экипажей и пассажиров

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47 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний выявили специалисты санитарно-карантинного пункта (СКП) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в воздушном пункте пропуска через государственную границу международного аэропорта «Нижний Новгород (Стригино)». Всего в 2019 году были досмотрены 1003 самолета, прибывших в Нижний Новгород через международные направления.

Пассажиры досматривались с помощью бесконтактной термометрии при пересечении границы. Как пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, метод позволяет эффективно предотвратить завоз инфекционных заболеваний в страну.

Всего с помощью тепловизионного оборудования в 2019 году были досмотрены 179 465 членов экипажей и пассажиров, прибывших в пункт пропуска. Это на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

С результате удалось выявить 47 пассажиров с вероятными симптомами инфекционных заболеваний. Из них 64% - воздушно-капельные инфекции, 18% - острые кишечные и 23% - прочие инфекции.

- В отношении лиц с признаками инфекционных заболеваний проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Лиц с инфекционными заболеваниями, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории не зарегистрировано, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В контрольно-надзорном ведомстве призывают нижегородцев обращать внимание на информацию об эпидемиологической ситуации в мире, а также о мерах профилактики инфекционных заболеваний. Найти сведения можно на информационных стендах в зале прилета и вылета аэропорта «Стригино».

Специалисты также рекомендуют заблаговременно уточнять данные об эпидемиологической ситуации в стране пребывания при планировании зарубежных поездок. Эту информацию можно запросить в территориальных органах Роспотребнадзора, а также у туристических операторов.

Нижегородцы могут получить ответы на свои вопросы в региональном отделе на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по телефонам: 4325401, 2693572.

ИСТОЧНИК KP.RU