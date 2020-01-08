Юная нижегородка Злата Халдина посетила Московский кремль благодаря «Елке желаний»

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:43:31+03:00

С момента старта проекта исполнились заветные желания 450 ребят с особенностями здоровья со всей страны

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Новогоднее желание юной нижегородки Златы Халдиной исполнилось благодаря Всероссийской акции «Елка желаний».

Вместе со своим шестилетним братом, папой и мамой, 11-летняя Злата побывала в Москве, где семейство погостило на елке в Большом кремлевском дворце, увидело Кремль и московский планетарий. Семья также прогулялась по Красной площади и познакомилась с другими столичными достопримечательностями.

Злата Халдина рассказала, что мечтала поехать в Москву и увидеть ее достопримечательности. Девочка редко выбирается на экскурсии с одноклассниками и находится на домашнем обучении по состоянию здоровья.

- Я увлекаюсь рисованием, мечтаю стать художником или дизайнером, потому что мне нравится изображать окружающий мир, его яркие краски. Мне хотелось бы самой увидеть главный город нашей страны, надеюсь, это поможет придумать новые картины, - поделилась Злата.

«Елка желаний» призвана исполнить мечты российских детей-сирот, детей малоимущих семей, детей-инвалидов и малышей с угрожающим жизни состоянием здоровья.

По данным организаторов, с начала проекта было исполнено 450 заветных желаний ребят. Так, благодаря акции, 17-летняя Регина Парпиева смогла взять интервью у Президента России Владимира Путина на телеканале «Russia Today».

Год назад исполнилась мечта девятилетнего Арсения Евдокимова, и он побывал на Байкале.

В декабре 2019 года исполнились мечты еще трех нижегородских ребят. Кирилл Питеров пожелал стать пассажиром настоящего военного самолета. Глафира Шапкина загадала встречу с аниматорами мультфильма «Холодное сердце», а Злата Халдина – путешествие в Москву.

Все три желания исполнились с легкой руки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который поучаствовал в «Елке желаний» и трижды снял желания детей из нижегородского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU