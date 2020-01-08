2020-01-08T15:43:31+03:00
Общество

Юная нижегородка Злата Халдина посетила Московский кремль благодаря «Елке желаний»

С момента старта проекта исполнились заветные желания 450 ребят с особенностями здоровья со всей страны
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Юная нижегородка Злата Халдина посетила Московский кремль благодаря «Елке желаний»Юная нижегородка Злата Халдина посетила Московский кремль благодаря «Елке желаний»Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

Новогоднее желание юной нижегородки Златы Халдиной исполнилось благодаря Всероссийской акции «Елка желаний».

Вместе со своим шестилетним братом, папой и мамой, 11-летняя Злата побывала в Москве, где семейство погостило на елке в Большом кремлевском дворце, увидело Кремль и московский планетарий. Семья также прогулялась по Красной площади и познакомилась с другими столичными достопримечательностями.

Злата Халдина рассказала, что мечтала поехать в Москву и увидеть ее достопримечательности. Девочка редко выбирается на экскурсии с одноклассниками и находится на домашнем обучении по состоянию здоровья.

- Я увлекаюсь рисованием, мечтаю стать художником или дизайнером, потому что мне нравится изображать окружающий мир, его яркие краски. Мне хотелось бы самой увидеть главный город нашей страны, надеюсь, это поможет придумать новые картины, - поделилась Злата.

«Елка желаний» призвана исполнить мечты российских детей-сирот, детей малоимущих семей, детей-инвалидов и малышей с угрожающим жизни состоянием здоровья.

По данным организаторов, с начала проекта было исполнено 450 заветных желаний ребят. Так, благодаря акции, 17-летняя Регина Парпиева смогла взять интервью у Президента России Владимира Путина на телеканале «Russia Today».

Год назад исполнилась мечта девятилетнего Арсения Евдокимова, и он побывал на Байкале.

В декабре 2019 года исполнились мечты еще трех нижегородских ребят. Кирилл Питеров пожелал стать пассажиром настоящего военного самолета. Глафира Шапкина загадала встречу с аниматорами мультфильма «Холодное сердце», а Злата Халдина – путешествие в Москву.

Все три желания исполнились с легкой руки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который поучаствовал в «Елке желаний» и трижды снял желания детей из нижегородского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Желание сделать сэлфи обернулось гибелью жительницы Нижегородской области
Юная нижегородка Злата Халдина посетила Московский кремль благодаря «Елке желаний»
Участок автодороги Ардатов-Дивеево реконструирован
В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Рождественские дни православной культуры».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством
У нижегородского пенсионера похитили 700 тысяч рублей
Более 20 миллионов деревьев высажено в Нижегородской области в прошлом году
Старый Новый год в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых встретят в славянских традициях
В Нижегородской области состоится «Рождественская ярмарка-2020»
Правительство Нижнего Новгорода выделит полмиллиона рублей семье героя из Павлово
Нижегородские предприниматели активно используют «Электронный инспектор»
Жители моногородов Нижегородской области получат дополнительные социальные услуги
Нижегородская рождественская фиеста воздушных шаров набирает обороты
«Судим за разбои и убийства»: В полиции рассказали об убийце 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину
500 слушателей прошли обучение на курсах нижегородской платформы HiBrain
Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об убийстве 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину
Уголовное дело возбуждено по факту убийства 18-летнего нижегородца в Павлове
Корпорация развития Нижегородской области подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Инсайд-НН»
Расходы на капремонт школ и детсадов в Нижегородской области выросли в семь раз
В Нижегородской области пройдет пять всероссийских соревнований по рыбной ловле
Интернет-мошенники выманили более 36 тысяч рублей у нижегородцев
15 деревьев-памятников насчитывается в Нижегородской области
Новогодняя ярмарка «Морозко» состоится в Варнавине
Количество погибших в ДТП в Нижегородской области выросло в 10 раз в первые дни 2020 года