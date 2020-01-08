2020-01-08T09:53:23+03:00
Общество

Участок автодороги Ардатов-Дивеево реконструирован

Выданы документы на ввод объекта в эксплуатацию
Елена КАРАЛ
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Участок дороги Ардатов-Дивеево реконструированУчасток дороги Ардатов-Дивеево реконструированФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Реконструкция участка автодороги Ардатов-Дивеево на двадцатом километре полностью завершена. По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта всем требованиям, а ввод участка в эксплуатацию одобрила администрация Дивеевского района.

В ходе реконструкции подрядчик АО «Строитель» заменил дорожную одежду на участке длиной 232 метра. Рабочие уложили плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси на двухполосной проезжей части шириной в 7 метров.

На объекте также заменили водопропускную гофрированную трубу диаметром три метра.

Ремонт стал возможен благодаря госпрограмме «Развитие транспортной системы Нижегородской области». В частности, планировалось обеспечить проезд транзитного транспорта по автодороге Ардатов - Дивеево и связи между муниципальными районами региона.

Напомним, в марте прошлого года Правительством РФ были одобрен перечень предложений Нижегородской области по развитию кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, содержащее более полусотни мероприятий. Среди первоочередных задач числятся: дорожное строительство, благоустройство и развитие коммунальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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