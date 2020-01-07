В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Рождественские дни православной культуры».

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:01:32+03:00

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Фестиваль открылся в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. С приветственным словом к присутствующим гостям обратились митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископ Балахнинский Илия и епископ Дальнеконстантиновский Филарет, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Открывая фестиваль глава Нижегородской митрополии сказал: «Праздник Рождества Христова откликается в наших сердцах великой радостью и ангельские пением. Как некогда свет Вифлеемской звезды привел волхвов с Востока поклониться Богомладенцу, так и сейчас светлый праздник Рождества помогает людям найти дорогу к Богу. Стало доброй традицией каждый год на Рождество встречаться в оперном театре, чтобы увидеть творчество музыкальных коллективов и солистов».

Рождественские духовные песнопения для слушателей исполнили муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», хор Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров», творческие коллективы Нижнего Новгорода — лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Продолжением фестиваля станет Рождественский хоровой собор, который состоится 11 января в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU