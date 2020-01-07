Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:50:40+03:00

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"У этого праздника особое место в нашей культуре, - подчеркнул Глеб Никитин. - Он согревал сердца своим светом посреди долгой зимы, дарил людям надежду. С Рождеством было связано множество прекрасных традиций и обычаев. Это время приносило вдохновение поэтам и художникам, радовало детей и взрослых. Веселые и красочные гуляния проводились на улицах и площадях, а в домах накрывались столы, собирались вместе большие семьи, чтобы в тёплом кругу встретить один из главных праздников года!".

Губернатор напомнил, что именно с Рождества начинались Святки - дни, когда люди старались подарить друг другу как можно больше тепла и радости.

"Это не только праздничные представления и колядки, но и помощь тем, кто, как сказали бы сейчас, оказался в сложной жизненной ситуации. Мне хочется пожелать всем нам, чтобы лучшие традиции Рождества Христова никогда не уходили из нашей жизни! Пусть добро, которые вы делаете другим, всегда возвращается! Света, счастья и мира вашим домам!" - сказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU