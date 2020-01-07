Более 20 миллионов деревьев высажено в Нижегородской области в прошлом году

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:41:42+03:00

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Восстановление лесов — одно из главных мероприятий, которые проводятся в рамках национального проекта «Экология», напомнили в региональном Департаменте лесного хозяйства.

«В этом году мы перевыполнили этот показатель: леса региона восстановлены на площади почти в 14 тысяч гектаров, что превысило плановые показатели на 2%. По этому показателю Нижегородская область занимает лидирующие позиции в ПФО», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Основным фактором биологического разнообразия и повышения экологического потенциала лесов региона является баланс выбытия и создания новых лесов. Темпы лесовосстановления в 2019 году позволяют с оптимизмом смотреть вперед и с достаточной степенью уверенности прогнозировать, что к 2024 году этот баланс впервые за последнее десятилетие будет установлен», - отметил глава региона.

Источник в департаменте лесного хозяйства сообщает, что за счет финансирования в рамках нацпроекта регион смог закупить более 200 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, в том числе новые лесопосадочные машины. Техника уже работает в лесах области.

ИСТОЧНИК KP.RU