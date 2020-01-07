2020-01-07T11:03:41+03:00
Общество

Старый Новый год в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых встретят в славянских традициях

В фольклорно-этнографической программе примет участие ансамбль «Вечёра»
Елена ЛАЗАРЕВА
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14 января 2020 года в 18.00 в Усадьбе Рукавишниковых состоится фольклорная программа «Ходила коляда по святым вечерам» (16+). Об этом сообщает источник в министерстве культуры Нижегородской области.

Праздник, который мы традиционно именуем Старым Новым годом, имеет другое название - Васильев вечер. Это своего рода «экватор» святочных гуляний, который делит их на два периода: светлые вечера — от Рождества Христова и страшные вечера — до Крещения.

В программе Усадьбы — представление старинного вертепного театра, рождественские славословия, Колядки, Таусени, Щедровки, Виноградья в живом исполнении, святочные поцелуйные игры и ряжения, подблюдные гадания, а также старинные танцы под гармонь, балалайку и гусли. Кроме того, можно зарядиться атмосферой праздника, изучив уникальные этнографические материалы описывающие обряды и традиции Рождества и зимних Святок, в том числе и у крестьян Нижегородской губернии.

На праздничный вечер можно прийти всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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