Нижегородские предприниматели активно используют «Электронный инспектор»

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:45:49+03:00

Более 8 тысяч процедур самопроверки прошли бизнесмены с момента запуска портала

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В 2018 году минэкономразвития и министерство промышленности, торговли и предпринимательства объявили о запуске портала «Электронный инспектор». Площадка позволяет предпринимателям пройти самопроверку без взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Инициатором создания электронного помощника стал губернатор региона Глеб Никитин.

Интернет-сервис позволяет проверить бизнес на соответствие требованиям законодательства. На сервисе самопроверок доступны 30 сценариев в рамках 18 видов регионального и муниципального контроля. Сценарии представляют собой перечень вопросов, которые предлагаются в зависимости от ответов пользователя. Таким образом, предприниматель видит только тот набор требований, который в рамках вида контроля предъявляется именно к его бизнесу.

«Регулярные самопроверки позволяют предпринимателям корректировать свою деятельность в соответствии в соответствии с полученными результатами. Аналогов проекта в настоящее время нет», - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам главы региона, в этом году увеличится количество видов контроля и, соответственно, сценариев для самопроверки. Сервис умных самопроверок находится по адресу: самопроверка.рф

ИСТОЧНИК KP.RU