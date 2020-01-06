Жители моногородов Нижегородской области получат дополнительные социальные услуги

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:31:12+03:00

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Почти 16 тысяч жителей моногородов получат дополнительные социальные услуги. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, 46 млн рублей были направлены на компенсацию затрат на создание социального бизнеса. Субсидирование выделено в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В результате в этом году открылись свыше полусотни социальных проектов в Балахнинском, Выксунском, Городецком, Кулебакском и Павловском районах области, каждый из которых планирует предоставлять дополнительные социальные услуги не менее чем 300 жителям района», - заявил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что благодаря господдержке проектов в регионе создано 100 рабочих мест в сфере социального бизнеса.

По данным Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области поддержку получили 53 проекта, по созданию или развитию детских образовательных, досуговых, медицинских и реабилитационных центров, и организаций, связанных с оказанием помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU