500 слушателей прошли обучение на курсах нижегородской платформы HiBrain
Около 500 слушателей прошли обучение на курсах нижегородской платформы для подготовки кадров в IT-сфере HiBrain. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Платформа, по сути, связывает интересы IT-компаний, вузов, студентов и IT-специалистов, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Важно, что она поспособствовала тому, что ведущие вузы региона начали актуализировать учебные программы согласно потребностям IT-компаний. За полгода работы около 500 слушателей прошли обучение на IT-курсах, 30 выпускников успешно прошли стажировки и были трудоустроены в штат IT-компаний.
На данный момент HiBrain объединяет 8 вузов, поддерживает партнёрские отношения с 20 IT-компаниями.
Напомним, официальный старт работы платформы был дан в мае 2019 года. В июне на Петербургском международном экономическом форуме заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов подписали соглашение о сотрудничестве при развитии платформы.
- В 2020 году платформа получит новое развитие за счет оценки компетенций IT-специалистов, - обещают создатели. - Каждый пользователь платформы сможет проанализировать свои профессиональные навыки и понять свою потенциальную востребованность на рынке труда.
ИСТОЧНИК KP.RU