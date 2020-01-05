2020-01-05T18:52:38+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту убийства 18-летнего нижегородца в Павлове

Подозреваемый в совершении этого преступления арестован
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области задержали подозреваемого в совершении убийства 18-летнего нижегородца, вступившегося за женщину в Павлове. Им оказался 58-летний рецидивист.

- Нижегородскими следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – По горячим следам удалось установить личность и задержать подозреваемого в совершении этого преступления. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.

Напомним, 18-летний Сергей Анучин был убит после того, как вместе с друзьями вступился за незнакомую женщину, на которую напал грабитель. В результате, между ними завязалась потасовка. Нападавший достал нож и ранил двоих молодых людей.Один из них скончался на месте, а второй доставлен в больницу.

- Подозреваемый был задержан ночью 4 января у себя дома, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - В ходе расследования уголовного дела его действиям по факту нападения на женщину и причинении телесных повреждений второму потерпевшему будет также дана юридическая оценка. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства 18-летнего нижегородца в Павлове
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