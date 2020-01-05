Корпорация развития Нижегородской области подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Инсайд-НН»

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Соглашение о строительстве многофункционального центра хранения и логистики на территории региона подписано генеральным директором АО «Корпорация развития Нижегородской области Тимуром Халитовым и генеральным директором ООО «Инсайд-НН» Русланом Филатовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В регионе огромный потенциал для развития логистики. Через него проходит один из самых оживленных и масштабных грузопотоков центральной России, - напомнил Руслан Филатов. – А это делает Нижегородскую область максимально удобной территорией для взаимодействия не только с местными поставщиками, но и с дилерами из других регионов.

Участок, который выбран для строительства многофункционального центра, находится в Дзержинске в районе Северного шоссе. Он находится в непосредственной близости от будущих партнеров-производителей, и от основных транспортных узлов. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 500 миллионов рублей. Полностью реализовать данный проект планируется к 2022 году. В конечном итоге на предприятии будет создано 50 новых рабочих мест.

Напомним, что «Корпорация развития Нижегородской области» создана по поручению губернатора Глеба Никитина для создания комфортных условий работы инвесторов в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU