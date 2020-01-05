2020-01-05T11:13:38+03:00
Общество

Расходы на капремонт школ и детсадов в Нижегородской области выросли в семь раз

Благодаря национальным проектам в регионе было построено 19 детсадов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последние годы расходы на капитальный ремонт объектов образования в Нижегородской области выросли в семь раз. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета о реализации национальных проектов на Нижегородской ярмарке.

- Благодаря реализации национальных проектов в 2019 году в Нижегородской области было построено 19 детских садов, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Благодаря этому было создано около 2 тысяч новых мест для детей в возрасте до трех лет. Кроме того, в этом году построено 4 школы на 2150 учеников.

По словам губернатора, в течение 2018-2020 годов расходы областного бюджета на капитальный ремонт объектов образования увеличены более чем в семь раз. Уже сейчас правительством Нижегородской области разработана долгосрочная государственная программа до 2035 года по ремонту школ и детских садов на сумму более 14 миллиардов рублей.

- Мы еще никогда не тратили такие большие деньги на ремонт образовательной инфраструктуры. В 2019 году по ней уже выполнен капремонт в 156 образовательных организациях на сумму 1,2 миллиарда рублей.

К слову, за период с 2018 по 2020 годы в Нижегородской области отремонтировано 235 школ, 176 детских садов и 98 учреждений культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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