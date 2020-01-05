В Нижегородской области пройдет пять всероссийских соревнований по рыбной ловле

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:29:28+03:00

Первые из них состоятся уже в марте 2020 года

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В Нижегородской области в 2020 году пройдет сразу пять всероссийских соревнований по рыболовному спорту. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

- Сегодня рыболовный спорт - один из официальных видов спорта в Российской Федерации, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Он традиционно пользуется большой популярностью у нижегородцев, поскольку стать участником может каждый желающий. Наши спортсмены-рыболовы с достоинством представляют область на всероссийских и международных соревнованиях.

По данным госохотнадзора, первые соревнования состоятся уже в марте 2020 года.

- 12-16 марта в Нижегородской области состоится первенство Центрального и Приволжского федеральных округов по ловле на мормышку со льда, - говорится в сообщении. - 9-13 июля на Гребном канале в Нижнем Новгороде пройдут чемпионат России по ловле поплавочной удочкой, чемпионат России по ловле поплавочной удочкой среди женщин и первенство России по ловле поплавочной удочкой. 13-17 августа в Воротынском районе состоится чемпионат России по ловле спиннингом с лодок. Организатором всех этих соревнований станет Федерация рыболовного спорта Нижегородской области.

Впрочем, не обойдется в этом году и без мероприятий городского и регионального уровня. К примеру, в августе 2020 года состоится городской рыболовный фестиваль, посвященный Дню города Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU