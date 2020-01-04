2020-01-04T20:04:08+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники выманили более 36 тысяч рублей у нижегородцев

Полиция призывает горожан быть бдительнее
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Трое жителей Нижнего Новгорода стали жертвами интернет-мошенников в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, 45-летний нижегородец обратился в полицию с рассказом о том, как его обманул продавец сотового телефона, который предложил сначала перевести ему деньги в размере 10 тысяч рублей – за сам гаджет и его доставку. В итоге мужчина остался и без телефона, и без денег. 56-летняя жительница Автозавода «повелась» на объявление о продаже новогодней гирлянды и перевела злоумышленникам 3500 рублей. А 27-летний житель Кстовского района лишился 22 тысяч рублей при попытке купить через интернет детский стульчик.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». А сотрудники правоохранительных органов призывают нижегородцев быть более бдительными и оплачивать товары или услуги только после их получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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