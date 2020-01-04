15 деревьев-памятников насчитывается в Нижегородской области

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:26:40+03:00

Сведения о 51 особо охраняемой природной территории Нижегородской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 году

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В 2019 году в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о 51 особо охраняемой природной территории в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Такую работу необходимо проводить, чтобы во время сделок с недвижимостью на кадастровой карте сразу отображалось, что данная территория является памятником природы – чтобы на ней уже не могли проводиться никакие строительные работы, - объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

15 из 51 территории – это деревья-памятники с их охранными зонами. Например, столетняя ель на улице Короленко, где жил Максим Горький, маньчжурский орех на улице Новой и 300-летний дуб. Среди прочих территорий – озера, болота, луга и даже пещера.

Работа по изготовлению описаний местоположений границ памятников природы регионального значения с последующим занесением их в ЕГРН будет продолжена в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU