2020-01-04T16:26:40+03:00
Общество

15 деревьев-памятников насчитывается в Нижегородской области

Сведения о 51 особо охраняемой природной территории Нижегородской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о 51 особо охраняемой природной территории в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Такую работу необходимо проводить, чтобы во время сделок с недвижимостью на кадастровой карте сразу отображалось, что данная территория является памятником природы – чтобы на ней уже не могли проводиться никакие строительные работы, - объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

15 из 51 территории – это деревья-памятники с их охранными зонами. Например, столетняя ель на улице Короленко, где жил Максим Горький, маньчжурский орех на улице Новой и 300-летний дуб. Среди прочих территорий – озера, болота, луга и даже пещера.

Работа по изготовлению описаний местоположений границ памятников природы регионального значения с последующим занесением их в ЕГРН будет продолжена в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15 деревьев-памятников насчитывается в Нижегородской области
Новогодняя ярмарка «Морозко» состоится в Варнавине
Количество погибших в ДТП в Нижегородской области выросло в 10 раз в первые дни 2020 года
В Нижегородской области на 9,6% увеличилось производство продуктов питания
175 молодых специалистов в сфере АПК получили государственную поддержку в Нижегородской области
ХК «Торпедо» проиграл челябинскому «Трактору»
Семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП по вине женщины на «Лексусе»
25 рек и озер планируется расчистить в Нижегородской области
Два человека погибли в ДТП с фурами в Вачском районе
Два новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нижегородской области в 2020 году
Нижегородская область заняла четвертое место в России по посевам льна
Девять нижегородцев получили травмы при запуске салютов на Новый год 2020
«Рождественская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде
Канатная дорога в Нижнем Новгороде перешла на особый режим работы
ГЖИ провела рейд в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
Новогодние квесты пройдут в историческом парке «Россия – моя история»
Свыше 150 участников «Команды правительства» получили назначения на различные посты в 2019 году
Нижегородское минимущество обнаружило аварийные постройки на Стрелке
В Нижегородской области ожидается налипание мокрого снега
В усадьбе Рукавишниковых пройдут новогодние экскурсии
Глеб Никитин поздравил с Новым годом воспитанников школы- интерната № 8
Суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске
В Нижегородской области завершился сезон охоты с подружейными собаками на боровую дичь