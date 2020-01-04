2020-01-04T14:55:26+03:00
Общество

Новогодняя ярмарка «Морозко» состоится в Варнавине

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда президентских грантов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новогодняя ярмарка «Морозко» состоится в поселке Варнавино Нижегородской области в воскресенье, 5 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках ярмарки будет представлена премьера спектакля «Новогодняя тайна» и выставка ремесел и промыслов Поветлужья. Гости праздника смогут покататься на лошадях и снегоходах и согреться горячим чаем с варнавинскими пирогами и шашлыками. В программу ярмарки также входят флешмоб «Гуляю, гуляю», игры для детей «Зимние веселые старты», награждение победителей конкурса «Лучшая новогодняя игрушка для Варнавинской елки», хоккей с мячом среди семейных команд и многое другое.

Новогодняя ярмарка проводится при поддержке АНО «Центр стратегического развития, путешествий и наставничества», администрации Варнавинского района и Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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