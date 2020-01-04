2020-01-04T13:10:46+03:00
Происшествия

Количество погибших в ДТП в Нижегородской области выросло в 10 раз в первые дни 2020 года

Причиной стала неустойчивая погода и превышение скорости
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В первые три дня 2020 года в Нижегородской области зарегистрирован взрывной рост количества погибших в ДТП – их количество составило 11 человек. Это в десять раз больше, чем в первые дни 2019 года – тогда на дорогах области погиб лишь один человек. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Среди погибших в ДТП в этом году есть и ребенок – 11-летняя девочка, которая была пассажиркой машины, попавшей в аварию. А вот количество аварий и травмированных в них людей осталось примерно на том же уровне, что в прошлом году.

- Анализ аварийности показывает, что росту числа автомобильных аварий способствовали неустойчивые погодные условия, изменения температурных режимов. Но главное, что это не учитывалось водителями при выборе скорости автомобиля, - отмечают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Количество погибших в ДТП в Нижегородской области выросло в 10 раз в первые дни 2020 года
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