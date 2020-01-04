В Нижегородской области на 9,6% увеличилось производство продуктов питания

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:34:46+03:00

Объем отгрузки за 11 месяцев 2019 года составил 108,2 миллиарда рублей

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Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 9,6% за 11 месяцев 2019 года, а объем отгруженной продукции достиг 108,2 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По данным министерства сельского хозяйства Нижегородской области, в регионе растут объемы производства мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, консервированных овощей, молока, сливочного масла, творога, кондитерских изделий, кетчупов и прочих продуктов питания.

- Рост объемов производства связан прежде всего с реализацией инвестпроектов – в 2019 году в отрасль было инвестировано в общей сложности около 2 миллиардов рублей, - напомнил Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе был разработан проект «Экспорт продукции АПК».

ИСТОЧНИК KP.RU