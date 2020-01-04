175 молодых специалистов в сфере АПК получили государственную поддержку в Нижегородской области
175 молодых специалистов и работников, которые начали работать на сельхозпредприятиях Нижегородской области в 2019 году, получили государственную поддержку. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба правительства региона.
- Сельхозпроизводство Нижегородской области испытывает нехватку специалистов, и для привлечения кадров на село ведется активная работа. Студентам, трудоустроившимся на предприятия АПК, начали выплачивать стипендии в размере 4 тысяч рублей, учащимся средних специальных учебных заведений – 3 тысячи рублей, - рассказал Глеб Никитин.
Кроме того, 139 семей в 2019 году получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий – на это было выделено в общей сложности более 250 миллионов рублей.
Глеб Никитин напомнил также, что в 2020 году на развитие сельских территорий Нижегородской области будет направлено около 1,5 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU