ХК «Торпедо» проиграл челябинскому «Трактору»

3 Янв. 2020 2020-01-03T20:12:43+03:00

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Хоккейный клуб «Торпедо» не смог обыграть челябинский «Трактор» в первом матче нового года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Матч начался для нижегородцев не слишком воодушевляюще – уже к восьмой минуте в воротах «Торпедо» побывали три шайбы. Затем Станиславу Бочарову удалось забить гол и порадовать болельщиков. Но закрепить успех не удалось. Во втором периоде, несмотря на несколько опасных моментов, счет не изменился. А вот челябинцы в третьем периоде смогли оторваться по полной программе, закатив в ворота нижегородцев еще три шайбы. В результате матч завершился со счетом 1:6 в пользу гостей из Челябинска.

Следующий матч «Торпедо» проведет на льду КРК «Нагорный» в следующий вторник, 7 января 2020 года. Соперником нижегородцев в этой игре станет «Адмирал» из Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU