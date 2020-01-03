2020-01-03T15:43:25+03:00
Общество

25 рек и озер планируется расчистить в Нижегородской области

Муниципалитеты сообщили в минэкологии, каким водным объектам требуется расчистка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Муниципалитеты Нижегородской области предоставили в региональное министерство экологии и природных ресурсов информацию о водных объектах, которым необходима расчистка. Всего таких на данный момент насчитывается 25, сообщает пресс-служба областного правительства. Это, в частности, реки Пьяна, Пары, Выксунка, Имза и Княгинка, а также Вадское озеро и пруд Бычарник.

- В дальнейшем будет составлен список проблемных объектов и определены приоритетные объекты для расчистки по нацпроекту «Экология», - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в ряде случаев для расчистки рек потребуется перестройка городских коммуникаций, которые находятся в воде и скапливают возле себя мусор и ил. Это необходимо для ликвидации первопричины загрязнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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