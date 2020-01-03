2020-01-03T12:48:50+03:00
Общество

Два новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нижегородской области в 2020 году

Они будут построены в деревне Лужайки и деревне Зеленые горы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Два фельдшерско-акушерских пункта будут спроектированы и построены в Нижегородской области в 2020 году – они появятся в деревне Лужайки под Шахуньей и в деревне Зеленые горы в Вадском районе. Об этом сообщает министерство строительства региона.

- В 2020 году мы продолжим реализацию программы развития первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в которую попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В 2019 году в регионе уже были построены семь ФАПов, часть из них уже введена в эксплуатацию и вскоре начнут принимать пациентов.

Здание фельдшерско-акушерского пункта представляет собой одноэтажное здание модульного типа общей площадью 100 квадратных метров. Оно будет оборудовано пандусами для маломобильных групп населения и навесом для колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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