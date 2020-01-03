Нижегородская область заняла четвертое место в России по посевам льна

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:26:39+03:00

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Нижегородская область заняла четвертое место в РФ по посевным площадям льна – в 2019 году лен-долгунец был высажен в регионе на 4,5 тысячах га, что на 34% больше, чем в прошлом году. А производство льна выросло на 35% по сравнению с прошлым годом – до 4,6 тысяч тонн, сообщают в региональном минсельхозе.

- В этом году в регионе работали меры государственной поддержки льноводства – аграрии получали субсидии на технику и семена. Всего на эти цели было направлено 82 миллиона рублей. Льноводство – перспективное направление для многих районов Нижегородской области в силу их климатических особенностей, поэтому нам нужно увеличивать посевы, - отметил губернатор Глеб Никитин.

Короткое волокно льна Нижегородская область поставляет в Костромскую и Ивановскую область, а также в Башкортостан. Но больше всего ценится длинное волокно, а оно в нашем регионе пока не производится.

- Нам важно решить эту задачу, так как это позволит нижегородским агропредприятиям выйти на новые экспортные рынки, получить дополнительные доходы, создать рабочие места, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU