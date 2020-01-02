«Рождественская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде

2 Янв. 2020 2020-01-02T21:43:47+03:00

В течение трех дней воздушные шары будут подниматься с территории Нижегородской ярмарки

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В Нижнем Новгороде в праздничные дни пройдет «Рождественская фиеста». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- 5,6 и 7 января с территории Нижегородской ярмарки будут проводиться полеты в рамках «Рождественской фиесты», - говорится в сообщении организаторов. – Там же в один из этих дней будут проводиться привязные подъемы.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородские воздухоплаватели направили свои предложения в адрес «Проекта 800».

- Уверены, что международный фестиваль воздухоплавания украсит празднование 800-летия Нижнего Новгорода, - поделился своими планами Георгий Зименко.

К слову, полеты на воздушном шаре уже стали доброй традицией для Нижнего Новгорода. Фиесты стали уже ежегодными событиями в нашем городе. Они становятся прекрасным украшением для всех массовых мероприятий. Нижегородцы любят как наблюдать за полетами, так и самим подниматься на воздушном шаре. Особенно зрелищными оказываются полеты на рассвете и на закате.

ИСТОЧНИК KP.RU