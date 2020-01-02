Канатная дорога в Нижнем Новгороде перешла на особый режим работы

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:28:06+03:00

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Важная новость для всех пассажиров нижегородской канатной дорогой – в праздничные дни она работает в особом режиме. Об этом сообщается на сайте компании.

- Со 2 по 8 января 2020 года канатная дорога будет работать с 9:00 до 22:00 , - говорится в сообщении. – При этом перерыва на регламентные работы не будет. Уже с 9 января канатная дорога начнет работать в штатном режиме.

Надо сказать, что последние два дня нижегородская канатная дорога уже работала по особому расписанию. В частности, 31 декабря объект работал с 6:45 до 19:00, а 1 января с 12:00 до 22:00.

Напомним, ранее мы сообщали об изменении стоимости проезда на целом ряде маршрутов. В частности, на маршрутных такси № № 14, № 39, № 63, № 79, № 92, № 89 и № 71 проезд увеличился до 35 рублей. Однако повышение касается только тех пассажиров, которые расплачиваются за проезд наличными средствами. При оплате картой стоимость проезда составляет 30 рублей. Среди нижегородцев эти изменения вызвали большое недовольство.

ИСТОЧНИК KP.RU