ГЖИ провела рейд в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:26:09+03:00

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Государственная жилищная инспекция Нижегородской области 2 января провела рейд в Нижегородском районе. Специалисты проверили качество уборки дворов и соблюдение графика вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В целом состояние придомовых территорий и содержание контейнерных площадок удовлетворительное. График вывоза мусора тоже соблюдается, - заключила по итогам рейда заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Галина Топникова. - По выявленным нарушениям в сфере несвоевременного подбора мусора вынесены предостережения. Все нарушения должны быть устранены в течение суток.

В ходе рейда специалисты жилищной инспекции побывали на улицах Максима Горького, Звездинке, Студеной и Добролюбова. Такие рейды в разных районах Нижнего Новгорода проводятся ежедневно. По слова специалистов, все чаще в праздничные дни жители перегораживают машинами подъезды к контейнерным площадкам, что затрудняет вывоз мусора.

- Мы проанализировали прошлогоднюю ситуацию и в этом году составили список адресов, где быстрее происходит переполнение контейнеров. Там сейчас осуществляется двойной вывоз мусора. Также мы просим жителей не ставить машины около контейнерных площадок, - рассказала начальник отдела по контролю качества и работе с потребителями регионального оператора ООО «Нижэкология-НН» Наталья Бажанова. - Это препятствует подъезду спецтехники, а следовательно своевременному и качественному оказанию услуги.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и качеством предоставления коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU