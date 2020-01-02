Новогодние квесты пройдут в историческом парке «Россия – моя история»

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:13:26+03:00

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Новогодний квест «Волшебная ярмарка» (6+) пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Эти мероприятия будут проходить в парке до 5 января 2020 года. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

- По сценарию квеста Дед Мороз заболел и ему срочно нужна помощь, - говорится в сообщении. - Ребята должны будут не просто отыскать особое лекарство, а разгадать его рецепт и вылечить Дедушку. А для этого гости исторического парка отправятся в увлекательное путешествие по Нижегородской ярмарке. На своем пути они встретят сказочных героев, пройдут ряд интересных и захватывающих квестов, которые позволят им узнать об истории Нижнего Новгорода.

К слову, новогодний квест пройдет по адресу улица Совнаркомовская, 13. Продолжительность квеста составляет 1 час. Стоимость билетов для детей – 500 рублей, для сопровождающего взрослого – 150 рублей. При этом ребенок получит сувенир от Деда Мороза.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (831) 214-07-87.

ИСТОЧНИК KP.RU