Свыше 150 участников «Команды правительства» получили назначения на различные посты в 2019 году

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:43:40+03:00

Всего же на портале сейчас зарегистрированы более 38 тысяч пользователей

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В 2019 году на различные посты были назначены более 150 участников из базы проекта «Команда правительства». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Первый этап Стратегии развития Нижегородской области называется «Трансформация системы управления регионом», - напомнил глава региона Глеб Никитин. - Полнота и успешность реализации данного этапа существенно влияет на дальнейший сценарий развития экономики.

Напомним, презентация программы «Команда правительства» состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. На сегодняшний день на портале зарегистрированы более 38 тысяч человек,14 тысяч из которых полностью заполнили анкеты.

- В течение 2019 года 150 человек с помощью этой программы получили назначения на различные посты, - говорится в сообщении. – При этом 12 человек из них были назначены на высшие должностные посты регионального и муниципального уровней.

К слову, в проекте принимают участие люди разных возрастов, большинство из них люди от 35 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU