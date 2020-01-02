Нижегородское минимущество обнаружило аварийные постройки на Стрелке

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:01:20+03:00

Оба участка, где нашли постройки, были найдены рядом с собором Александра Невского

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Министерство имущества Нижегородской области провело выездную проверку в районе Стрелки. В ходе проверки проверялось целевое использование двух земельных участков. По ее итогам было принято решение расторгнуть договор с арендатором одного из участков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Оба участка расположены рядом с собором Александра Невского, - говорится в сообщении. – Первый из них находится в районе дома № 7В по улице Стрелка. Здесь найдены аварийные постройки капитального характера и строительный мусор. Одно из помещений было завалено деревянными оконными рамами и пластиковыми

рейками. Второй участок находится рядом с домом №7 по улице Стрелка. На нем возведено разрушенное кирпичное строение без крыши. При этом документов на строение собственники не представили.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения земельного, природоохранного законодательства.

- Участки находятся в непотребном состоянии. Это совершенно недопустимо, особенно вблизи таких знаковых объектов как собор Александр Невского, стадиона, самой Стрелки, – отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. - По первой территории принято решение направить информацию в уполномоченные органы для привлечения к ответственности собственника аварийных построек за захламление прилегающей территории и нарушения законодательства. По второй в начале 2020 года мы будем расторгать договор. Это, конечно, полная бесхозяйственность.

ИСТОЧНИК KP.RU