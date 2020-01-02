В Нижегородской области ожидается налипание мокрого снега

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде весь день 2 января сохранится налипание мокрого снега. Соответствующее предупреждение выпустил ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи, - предупреждают спасатели. – Также возможны нарушения в работе систем жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, могут быть сложности в работе аэропорта и возникновение заторов на трассах.

По словам спасателей, сегодня возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения, связанных с падением на льду из-за неудовлетворительного состояния тротуаров и дворовых территорий. Кроме того, вероятно падение сосулек и снега с крыш зданий.

- В такую погоду держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили, - предупреждают спасатели. - В условиях гололеда ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU